"Аль-Иттихад" объявил о переходе Н'Голо Канте

Футболист играл в "Челси" с 2016 года.

Полузащитник сборной Франции Н"Голо Канте прешел в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

По данным СМИ, 32-летний игрок заключил контракт до 2027 года. Его зарплата составит 25 млн евро в год. Ранее в "Аль-Иттихад" перешел экс-форвард "Реала" Карим Бензема.

Н"Голо Канте играл в "Челси" с 2016 года. В составе "синих" полузащитник стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. На его счету 269 матчей и 13 голов.

Ранее мы сообщали, что "Зениту" грозит штраф за несогласованное празднование чемпионства.

Видео: YouTube / Ittihad Club