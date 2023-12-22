Петербургский "АкваХостел" затопило. Пострадавших нет

На момент подтопления на борту были 80 человек.

В Петербурге ночью 24 февраля произошло частичное затопление "АкваХостела", находящегося по адресу: Ждановская набережная, 2Г. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

На момент подтопления на борту были 80 человек, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ по данному факту проводит доследственную проверку.

Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

По словам владельца "АкваХостела", корпус хостела повредил лед, и в его подводной части образовалась трещина, передает "Фонтанка". Это случилось из-за "аномальной зимы с высокими перепадами температуры от плюса до минуса".

Ранее на Piter.TV: "Водоканал" рассказал, с чем связано подтопление петербургских улиц.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ