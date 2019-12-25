"Аэрофлот" выплатит компенсацию пассажирке из Петербурге за аннулированные билеты

Дополнительно авиакомпания должна возместить Союзу потребителей России 7,5 тысячи рублей.

Пушкинский районный суд принял решение в пользу Союза потребителей России в деле против авиакомпании "Аэрофлот", которая отменила билеты из-за ошибки в ценообразовании. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

Иск был подан в защиту интересов российской гражданки, которая потребовала компенсации морального ущерба после отмены её авиабилетов. Согласно материалам дела, женщина купила билеты по маршруту Екатеринбург—Москва–Пхукет–Москва–Екатеринбург через сайт авиакомпании 19 октября 2023 года по цене 39 969,74 рубля. Через пять дней ей поступило уведомление об отмене брони из-за технической ошибки. Деньги вернули только 20 ноября. Представитель "Аэрофлота" пояснил, что причиной продажи билетов по сниженной цене стал технический сбой.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что информация о стоимости перелета на сайте "Аэрофлота" представляла собой публичную оферту, поскольку содержала все необходимые условия договора. Утверждения авиакомпании о техническом сбое не были подтверждены достаточными доказательствами, и вместо этого компания сослалась на ошибку сотрудника.

Суд постановил взыскать с "Аэрофлота" компенсацию за моральный вред в размере 30 тысяч рублей и штраф в сумме 7,5 тысяч рублей. Дополнительно авиакомпания должна возместить Союзу потребителей России 7,5 тысячи рублей.