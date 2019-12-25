"Аэрофлот" увеличил зарплаты пилотов в среднем на 30%

После хорошо отработанной летней программы получилось повысить стоимость летнего часа.

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов завил, что с 1 ноября зарплату пилотов удалось повысить на 30%. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сделать это удалось после хорошо отработанной летней программы – стоимость летнего часа увеличилась. Таким образом, зарплата пилотов стала выше почти на треть. Однако точные цифры по зарплате не называются.

"И если у нас зима пройдет более или менее нормально и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлету, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату летных экипажей", — добавил Полубояринов.

Ранее мы писали, что Мишустин поручил главам регионов вводить при необходимости дополнительные ограничения.

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