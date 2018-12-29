"Аэрофлот" отменил 8 рейсов из-за забастовки персонала аэропорта в Германии

Сотрудники требуют повышения зарплат.

В понедельник, 14 января, "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из-за забастовки персонала аэропорта в Германии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с забастовкой персонала служб авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2019 года сказано в сообщении

Так, из-за этого инцидента были отменены 8 рейсов.

Известно, что сотрудники аэропорта требуют повышения зарплат. Стоит отметить, что это уже пятая забастовка, которая посвящена защите интересов сотрудников служб безопасности в аэропортах Германии. В общей сложности в ней участвуют около 23 тыс. человек.

Российских пассажиров оповещают об отмене рейсов через Call-центр. Также в компании заявили, что их отправят последующими рейсами из аэропорта Франкфурт-на-Майне и из других аэропортов Германии сети маршрутов ПАО "Аэрофлот".

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