ААНИИ получил образцы древнего льда из Антарктиды

Директор института Александр Макаров отметил, что минеральные включения могут представлять собой образцы подледниковых горных пород, донных отложений древнего озера или иметь другое происхождение. В любом случае, они являются уникальными.

Сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) получили образцы древнего льда с минеральными включениями. Они были подняты с глубины более 3,5 км в центральной части Антарктиды. Об этом стало известно 30 июля из официального Telegram-канала ААНИИ.

Директор института Александр Макаров отметил, что минеральные включения могут представлять собой образцы подледниковых горных пород, донных отложений древнего озера или иметь другое происхождение. В любом случае, они являются уникальными. Их природа и состав позволят получить новую информацию о движении ледника Антарктиды, геологическом строении континента и экосистеме реликтового водоема, скрытого под мощным ледяным щитом Антарктиды на протяжении миллионов лет.

Образцы были обнаружены в смеси воды подледникового озера Восток и атмосферного древнего льда, возраст которого составляет около 1,2 млн лет.

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Фото: Telegram / ЛЁД