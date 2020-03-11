"360": Женщина в Луховицах умерла после подтяжки лица

Врач пыталась сделать клиентке массаж сердца.

Женщина в Луховицах умерла после подтяжки лица. Об этом сообщил телеканал "360". Журналисты заявили, что врач, проводившая операцию, считает, что клиентка виновата в этом сама. Косметолог пояснила, что имеет необходимые документы для оказания услуг, а 50-летняя жертва подписывала согласие на проведение работы.

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Стоит уточнить, что точная причина смерти клиентки будет установлена по результатам проводимой экспертизы. По сведениям врача, погибшая была знакомой ее родственников, которая уже не в первый раз пользовалась ее услугами. Супруг жертвы заявил, что по пути в салон красоты жену тошнило и рвало, поэтому женщине пришлось полоскать рот неизвестным стоматологическим раствором. После инцидента в кабинете медик пыталась помочь клиентке, делая ей массаж сердца. По прибытию в учреждение бригады медиков, женщина получила укол адреналина.

Журналистам телеканала "360" дочь погибшей рассказала, что ее мать была у врача только во второй раз. Она не думает, что проблемы с хроническим бронхитом могли повлиять на процедуру. В настоящее время родственники еще не определились с тем, будут ли они подавать иск о компенсации ущерба.

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Фото: Pixabay.com