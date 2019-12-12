Звезда сериала "Великолепный век" разочаровал поклонниц сменой имиджа

На фото Бурак Озчивит предстал с непривычно длинными волосами.

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалу "Великолепный век", разочаровал российских поклонниц сменой имиджа. Артист опубликовал в Instagram новое фото, на котором предстал с непривычно длинными волосами, бородой и усами.

"Кажется, мы с тобой расстаемся, что за прическа", "Моя любовь угасает по мере отрастания волос", "Зачем тебе такие волосы? Все испортил", — написали российские фанатки под постом.

Отмечается, что Бураку пришлось сменить имидж из-за роли в новом сериале "Возрождение. Осман". Большинство поклонниц признали, что длинные волосы лишают актера мужественности.

Бурак Озчивит — турецкий актер и манекенщик. Он родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле. Окончил факультет кино, изобразительного искусства и фотографии в университете Мармара. С 2003 по 2007 гг. работал в модельном бизнесе. Российским зрителям может быть известен по сериалам "Великолепный век" и "Королек птичка певчая".

Ранее стало известно, кто сыграет в перезапуске "Один дома".

Фото: Instagram / burakozcivit

Видео: YouTube / ZO"R TV, Instagram / burakozcivit