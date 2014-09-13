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Концерт "Музыка турецких сериалов"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Музыка турецких сериалов"

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Концерт "Музыка турецких сериалов" состоится 9 октября в Большом концертном зале "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", поучаствует в серии концертов "Музыка турецких сериалов". В рамках мероприятия прозвучат не исполняемые ранее мелодии, а ведущим станет звезда российского телевидения Иван Чуйков.

Посетители концерта смогут насладиться общением с актером и услышать любимую музыку в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Евгения Олейникова. 

Фото: kino-teatr.ru

Теги: бурак озчивит, концерт, турецкие сериалы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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