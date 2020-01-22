Звезда Mortal Combat сыграет в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Роль Льюиса Тана пока не раскрывается.

Британский актер Льюис Тан, известный по фильму "Мортал Комбат", присоединился к актерскому составу голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!". Картина получила название "Судьба". Об этом сообщило издание Deadline.

Какую именно роль исполнит Тан, пока не раскрывается. Вместе с ним участие в проекте примут звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс и американский актер Томас Манн. Режиссером "Судьбы" стал автор "Бабушки легкого поведения" Марюс Вайсберг.

Съемки ремейка начнутся в Бостоне в июне этого года. Дата премьеры пока не назначена.

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Фото: Instagram / lewistanofficial