Азамат Мусагалиев стал ведущим музыкально-детективного шоу на ТНТ

Проект называется "Музыкальная интуиция", премьера состоится в феврале.

Бывший участник КВН и ведущий шоу "Где логика" Азамат Мусагалиев будет вести новый проект на ТНТ под названием "Музыкальная интуиция". По словам Азамата, шоу будет отчасти детективным.

В программе смогут принять участие люди, которые любят петь, однако не все из них умеют это делать на профессиональном уровне. Известным артистам придется довериться интуиции и при помощи ведущего угадать, кто из участников действительно хорошо поет.

Премьера шоу состоится в феврале.

Ранее мы писали, что Ксению Собчак признали лучшим интервьюером года.

Фото: Instagram / azabraza1984