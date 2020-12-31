Ксению Собчак признали лучшим интервьюером года

Телеведущая поблагодарила зрителей, отметив, что нее очень важна их любовь и понимание.

В Москве прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии. В одной из номинаций "Интервьюер года" победила Ксения Собчак со своим YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Собчак поблагодарила зрителей и призналась, что для нее очень важна их любовь и понимание. Телеведущая пообещала и дальше "делать интересно" и не бояться идти против мнения большинства. Кроме того, Ксения призвала тех, кто еще не подписан на ее YouTube-канал, сделать это.

"Сделайте бабе Ксюше приятно, до двух миллионов осталось совсем чуть-чуть", - написала она.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак подвела итоги года фотографией в гробу.

Фото: Instagram / xenia_sobchak