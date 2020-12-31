Ксению Собчак признали лучшим интервьюером года

В Москве прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии. В одной из номинаций "Интервьюер года" победила Ксения Собчак со своим YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Радостной новостью она поделилась в Instagram.
Собчак поблагодарила зрителей и призналась, что для нее очень важна их любовь и понимание. Телеведущая пообещала и дальше "делать интересно" и не бояться идти против мнения большинства. Кроме того, Ксения призвала тех, кто еще не подписан на ее YouTube-канал, сделать это.
"Сделайте бабе Ксюше приятно, до двух миллионов осталось совсем чуть-чуть", - написала она.
Ранее мы писали, что Ксения Собчак подвела итоги года фотографией в гробу.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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Собчак ,бузова, премии и деньги вот и всё что им надо а как народ живёт некому не интерестно вот и пишут только о них кому это надо что там она получила почемуто ни кто не пишет про простого рабочего который за 12 рабочих часов зарабатывает грощи которые не знает куда пристроить а эти всё жируют
Очень интересный сайт.Очень много интересного.