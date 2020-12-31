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Ксению Собчак признали лучшим интервьюером года
Сегодня, 12:25
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Alena_Zinovieva

Ксению Собчак признали лучшим интервьюером года

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Телеведущая поблагодарила зрителей, отметив, что нее очень важна их любовь и понимание.

В Москве прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии. В одной из номинаций "Интервьюер года" победила Ксения Собчак со своим YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Собчак поблагодарила зрителей и призналась, что для нее очень важна их любовь и понимание. Телеведущая пообещала и дальше "делать интересно" и не бояться идти против мнения большинства. Кроме того, Ксения призвала тех, кто еще не подписан на ее YouTube-канал, сделать это.

"Сделайте бабе Ксюше приятно, до двух миллионов осталось совсем чуть-чуть", - написала она.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак подвела итоги года фотографией в гробу.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: ксения собчак, премия
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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VANA123
Сегодня 12:56

Собчак ,бузова, премии и деньги вот и всё что им надо а как народ живёт некому не интерестно вот и пишут только о них кому это надо что там она получила почемуто ни кто не пишет про простого рабочего который за 12 рабочих часов зарабатывает грощи которые не знает куда пристроить а эти всё жируют 

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janset
Сегодня 13:44

Очень интересный сайт.Очень много интересного.

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