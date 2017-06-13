Звание "Почетный ветеран Петербурга" пока не учредили из-за проблемы найти 250 тыс. рублей

Рассмотрение законопроекта остановилось после первого чтения.

Власти Петербурга не смогли найти 250 тысяч рублей, чтобы учредить звание "Почетного ветерана Санкт-Петербурга". Об этом на заседании правительства 23 ноября сказал председатель Совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

Об инициативе стало известно еще в июле этого года. По словам Волобуева, законопроект прошел только первое чтение, а затем "заглох". По его информации, причина оказалась в 250 тыс. рублях единовременной выплаты, которые будут полагаться носителю звания.

Представитель общественной организации выразил надежду, что второе и третье чтение в ближайшее время все же состоятся.

Фото: Piter.TV