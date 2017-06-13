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Звание "Почетный ветеран Петербурга" пока не учредили из-за проблемы найти 250 тыс. рублей
Сегодня, 12:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Звание "Почетный ветеран Петербурга" пока не учредили из-за проблемы найти 250 тыс. рублей

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Рассмотрение законопроекта остановилось после первого чтения.

Власти Петербурга не смогли найти 250 тысяч рублей, чтобы учредить звание "Почетного ветерана Санкт-Петербурга". Об этом на заседании правительства 23 ноября сказал председатель Совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

Об инициативе стало известно еще в июле этого года. По словам Волобуева, законопроект прошел только первое чтение, а затем "заглох". По его информации, причина оказалась в 250 тыс. рублях единовременной выплаты, которые будут полагаться носителю звания. 

Представитель общественной организации выразил надежду, что второе и третье чтение в ближайшее время все же состоятся.

Фото: Piter.TV

Теги: инициатива, почетный ветеран
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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