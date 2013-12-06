Пополнение коллекции зубрами проходит по программе Союза зоопарков и аквариумов России.

Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Московского зоопарка.

Молодого самца из Минска привезли в Великий Устюг, чтобы создать пару с самкой Майей, которую недавно поселили в Зоосаде. Отмечается, что Базальт хорошо перенес дорогу и осваивается на новом месте. Зубр проходит обязательные карантинные мероприятия и после их прохождения будет переведен в вольер к Майе. Пополнение коллекции зубрами проходит по программе Союза зоопарков и аквариумов России.

Ранее мы сообщали, что новый таинственный питомец появился в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Московский зоопарк