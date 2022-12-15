Зубов: Роспатент развивает сервисы для упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность

По его словам, для малых технологических компаний установлен приоритетный порядок.

Роспатент развивает сервисы для упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность. Об этом заявил глава ведомства Юрий Зубов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, для малых технологических компаний установлен приоритетный порядок, в соответствии с которым срок рассмотрения заявок составляет не более двух месяцев. Зубов отметил, что для остальных организаций срок составляет четыре месяца. Также глава Роспатента сообщил, что сроки по регистрации лицензионных соглашений и соглашений франчайзинга сокращены в три раза, а в конце 2024 года планируется начать проактивное предоставление ряда госуслуг для бизнеса.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с руководителем Роспатента.

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