Зрители оценили первые эпизоды сериала "Ванда/Вижн"

Премьера двух серий состоялась на Disney+ 15 января.

Зрители оценили первые два эпизода нового сериала "Ванда/Вижн". Их цифры оказались ниже тех, что поставили кинокритики. Согласно данным агрегатора рецензий RottenTomatoes, картина получила 82% от аудитории и 97% от критиков. Рейтинг на портале IMDb также показывает падение с 8 до 7,5 баллов.

В частности, зрителям "Ванда/Вижн" не понравилась стилизация сериала под старые ситкомы. Среди положительных моментов они отметили детализацию мира, а также актерскую работу исполнителей главных ролей – Пола Беттани и Элизабет Олсен.

Премьера двух серий состоялась на стриминговой платформе Disney+ 15 января. После событий, показанных в фильме "Мстители: Финал", Ванда Максимофф и Вижен начинают жить тихой семейной жизнью в идиллическом городке Вествью. Постепенно они начинают подозревать, что их реальность не то, чем кажется.

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Видео: YouTube / В Рейтинге