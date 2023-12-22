Запуск мусороперерабатывающего комплекса перенесли в Кингисеппе

Изначально объект должен был быть построен в июне, после чего следовало пройти процедуру ввода в эксплуатацию, получение лицензии и включение в государственный реестр объектов обращения с отходами.

Открытие полигона "Кингисепп" запланировано на сентябрь, сообщил генеральный директор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев в интервью "Всеволожскому медиацентру В1".

Изначально объект должен был быть построен в июне, после чего следовало пройти процедуру ввода в эксплуатацию, получение лицензии и включение в государственный реестр объектов обращения с отходами. Однако Бучнев не может дать стопроцентную гарантию, так как этот процесс зависит от государственных органов и может потребовать предоставления дополнительных документов. Вместе с тем, гендиректор подчеркнул, что они работают с правительством Ленинградской области, чтобы ускорять получение необходимых документов.

Также было отмечено, что строительство полигона "Кингисепп" началось в сентябре 2023 года, а запуск планировался во II квартале 2024 года. Сроки также изменились для второго полигона — "Рахья". Ввод в эксплуатацию этого объекта планировался на II квартал 2025 года, но проект все еще находится на этапе экологической экспертизы. Строительство "Рахьи" предполагается начать уже осенью этого года и завершить в сентябре-октябре 2025 года.

Оба полигона предназначены для переработки 300 тыс. тонн отходов в год каждый, преимущественно из Петербурга и Ленинградской области.

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти