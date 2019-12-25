Знаток раскритиковал сериал "Перевал Дятлова"

В картине всего пару серий посвящено погибшей группе студентов, остальные не имеют к "дятловцам" никакого отношения.

Председатель Совета межрегиональной общественной организации "Общество памяти группы Игоря Дятлова" Олег Архипов раскритиковал сериал "Перевал Дятлова", который показали на ТНТ. По словам эксперта, в картине всего пару серий посвящено погибшей группе студентов, остальные не имеют к "дятловцам" никакого отношения. Об этом пишет МК.RU.

Также Архипов заметил, что авторы сериала добавили в сюжет вымышленных персонажей. Тех, кто знает историю "дятловцев", возмутили кадры, где Зина Колмогорова и Люда Дубинина "вешаются на шею парням". На самом деле девушки не стали бы так себя вести, считает знаток.

Еще одним киноляпом, замеченным в сериале, является место съемок. В сериях показан не Северный Урал. В целом Архипов считает, что на самом деле все было гораздо страшнее и драматичнее, чем это показано в "Перевале Дятлова". Эксперт уверен, что версия, выдвинутая следствием, не совпадает с тем, что произошло в действительности. Он уверен, что к трагедии привела техногенная катастрофа.

Ранее другой эксперт нашел в сериале "Перевал Дятлова" нашли киноляпы.

Фото: постер сериала "Перевал Дятлова"