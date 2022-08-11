Значительная часть бизнес-центров Петербурга, открывшихся в этом году, пустует

У пяти бизнес-центров нет ни одного арендатора, а другие два сданы частично.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что большая часть петербургских бизнес-центров, которые открылись в 2023 году, пустует. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на данные NF Group.

В частности, у пяти бизнес-центров нет ни одного арендатора, а другие два сданы частично. Общая их площадь составляет 58 тыс. "квадратов", не заняты – 50 тыс. "квадратов".

Раньше бизнес-центры выходили на рынок как минимум с якорным арендатором, а часто и sold out (все помещения в них были сданы). Сейчас они выходят на рынок пустые. Все эти объекты – в переговорах, но на сегодняшний момент контракты не подписаны нигде. Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге

На данный момент порядок действий, о котором рассказала Регина Волошенко, не работает. Сейчас арендаторы предпочитают вживую увидеть объект и только потом заключить контракт.

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Фото: Pxhere