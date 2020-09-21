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Злоумышленник пытался провезти через российско-латвийскую границу 12 тыс. пачек сигарет

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Товар оценивается в общем в 600 тыс. рублей.

Мужчина пытался перевезти через российско-латвийскую границу крупную партию сигарет. Его действия пресекли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, сообщила пресс-служба Псковской таможни.

Злоумышленника задержали на таможенном посту ЖДПП Скангали. В двух вагонах с удобрениями, которые следовали в адрес латвийского получателя, находились блоки сигарет. Всего их было 12 тыс. пачек с акцизными марками Республики Беларусь.

Ориентировочная стоимость составляет более 600 тыс. рублей.

Ведется выяснение всех обстоятельств. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Финляндском вокзале задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. 

Видео: пресс-служба СЗТУ

 

 

Теги: сигареты, таможня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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