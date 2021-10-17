Заявки на участие в конкурсе подали 293 человека.

Жюри третьего сезона премии "Русский детектив" возглавила писательница Татьяна Степанова. Такой информацией во время пресс-конференции в центре ТАСС поделился руководитель по киноканалам отечественной компании "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев. Он назвал председателя нового сезона, посвященного остросюжетному лидературному жанру.

Председателем жюри третьего сезона премии "Русский детектив" становится автор более 40 детективов, полковник полиции Татьяна Степанова. Иван Кудрявцев, глава "Цифрового телевидения"

Напомним, что состав жюри премии 2022 года, кроме Степановой и самого Кудрявцева, также вошли еще 14 человек. В их числе значится генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, российские писатели Наталья Андреева, Антон Чиж, радиожурналист Сергей Стиллавин, главный редактор канала "Русский детектив" Екатерина Ефанова. В текущем году в номинациях конкурсной программы участвуют 293 заявки. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем фиксировалось во втором сезоне проекта. Известно, что сто заявок подано на премию в категории "Дебют".

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Фото и видео: пресс-центр ТАСС

