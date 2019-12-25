Жюри шоу "Голос.Дети" не повернулись к участнице с "хрустальным" голосом

По мнению зрителей, девочка является самой талантливой во всем проекте.

Новый выпуск шоу "Голос.Дети" на Первом канале не обошелся без очередного скандала. Телезрителям не понравилось, что ни один из наставников не повернулся к 14-летней девочке Елене Чесноковой, которая исполнила песню "Белым снегом".

Зрители заявили, что эта участница является самой талантливой во всем проекте. Они не понимают, почему никто из жюри не согласился стать ее наставником.

"Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!", "Это лучшее выступление за весь выпуск минимум", "Она просто поет лучше наставников, вот они и не повернулись", - написали возмущенные пользователи интернета.

В свою очередь наставник проекта Светлана Лобода призналась, что оценила голос Елены, однако она не знает, как с ним работать. "Буду ли я правильно подбирать песни, правильный репертуар для такого голоса", - отметила певица.

Егор Крид и вовсе не смог найти внятного оправдания своему решению. А Баста заявил, что Чеснокова уже сформированный артист, поэтому ей на проекте делать нечего.

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Фото: кадр из программы "Голос.Дети", Первый канал