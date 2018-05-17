Жуткое видео из Тюмени: На пешеходном переходе автомобиль сбил двух детей

В сети появилось видео момента наезда на двух детей на пешеходном переходе с видеорегистратора очевидца ДТП.

Жуткое ДТП произошло на улице Демьяна Бедного в Южном микрорайоне Тюмени: автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе.

ДТП произошло 14 мая в 5ом часу вечера. Двое детей, мальчик и девочка, стояли у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы перейти проезжую часть. Автомобиль с видеорегистратором остановился, чтобы пропустить маленьких пешеходов на противоположной полосе. Дети дождались, когда проедут машины и начали переходить дорогу. Но тут на большой скорости прилетела белая "Шкода" и сбила обоих детей.

В социальных сетях очевидец сообщает, что "скорая" приехала быстро и увезла детей в больницу. По ее словам, дети в этот момент были живы. Мальчика занесли в карету медпомощи на носилках. У девочки была сломана нога и огромная гематома на боку.

На днях Piter.TV публиковал видео аналогичного ДТП под Нижним Новгородом. Но в том случае закончилось все трагичней: 11-летний мальчик от наезда БМВ на переходе погиб.

Видео: YouTube/wwwcar72ru