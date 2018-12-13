Жуткое видео из Ханты-Мансийска: Неадекват разбился насмерть, сорвавшись с моста

Очевидцы опубликовали видео момента падения пьяного мужчины с арки автомобильного моста.

Сегодня утром, 19 мая, в Ханты-Мансийске разбился насмерть молодой мужчина.

Сообщается, что погибший 1992 года рождения был сильно пьян. Он забрался на железную арку автомобильного моста и бегал по ней от спасателей и правоохранителей. Спасатели подогнали автовышку, но он убегал от нее. Автовышку подгоняли ближе, но он опять убегал. В один из моментов мужчина сорвался и рухнул на асфальтовое полотно. Смерть наступила мгновенно.

В СМИ со ссылкой на МЧС, сообщается, что брезентовые тенты при падении с такой большой высоты не спасают. Нужны специальные надувные подушки, коими местное МЧС не укомплектовано.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что на Фруштатской улице Санкт-Петербурга замечен неадекватный водитель на каршеринговом авто с московскими номерами.

Видео: MDK