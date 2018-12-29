Жуткое видео из Благовещенска: Задержан владелец приюта для собак после гибели 47 питомцев

Собаки погибли от истощения в приюте "Дружок".

На прошлой неделе в приюте для собак "Дружок" под Благовещенском были обнаружены трупы около полусотни собак. Сегодня стало известно, что руководителя приюта задержали.

Мертвых собак обнаружили правоохранители после заявления. Экспертизой установлено, что собаки погибли от истощения. На руководителя приюта "Дружок", где содержались четвероногие заведено уголовное дело по статье "жестокой обращение с животными". В ходе следственных мероприятий установлено, что собак отловили в рамках муниципального контракта, который истек 20.12.2018 года. Животных передали собственнику приюта, который и нес ответственность за их содержание.

Руководитель приюта находился за границей. Когда он вернулся домой, его задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе и вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Еще полсотни собак, которым удалось выжить, сейчас находятся под опекой зоозащитных организаций, а некоторых взяли к себе домой жители Благовещенска.

Piter.TV ранее сообщал, что на Сахалине погиб трехнедельный младенец из-за врачебной ошибки.

Видео: HUE