Жуткие крики: В Швейцарии 17-летний латыш напал с топором на прохожих

В интернете появилось видео с места происшествия, на котором слышны ужасные крики женщины.

Страшный инцидент произошел в швейцарской коммуне Флумс. 17-летний молодой человек из Латвии напал на прохожих с топором.

По сообщениям местных СМИ, парень напал на нескольких человек на городской площади, затем угнал автомобиль и попытался скрыться. После того как злоумышленник попал в аварию, он вышел из машины и направился в сторону заправки по пути напав еще на нескольких человек. Прибывшая полиция ранила юношу и арестовала.

О количестве пострадавших не сообщается. Полиция собирает сведения о парне и выясняет мотивы преступления. Версия теракта в данном случае не рассматривается.

Видео и фото: Twitter/@Behind__News