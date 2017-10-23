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Жуткие крики: В Швейцарии 17-летний латыш напал с топором на прохожих

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В интернете появилось видео с места происшествия, на котором слышны ужасные крики женщины.

Страшный инцидент произошел в швейцарской коммуне Флумс. 17-летний молодой человек из Латвии напал на прохожих с топором.

По сообщениям местных СМИ, парень напал на нескольких человек на городской площади, затем угнал автомобиль и попытался скрыться. После того как злоумышленник попал в аварию, он вышел из машины и направился в сторону заправки по пути напав еще на нескольких человек. Прибывшая полиция ранила юношу и арестовала.

О количестве пострадавших не сообщается. Полиция собирает сведения о парне и выясняет мотивы преступления. Версия теракта в данном случае не рассматривается.

Видео и фото: Twitter/@Behind__News

Теги: видео , напал с топором , подросток , террор , швейцария
Категории: Происшествия Мировые новости Лента новостей

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