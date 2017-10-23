В Нижнем Тагиле подросток без прав сбил на "зебре" ребенка и его родителей

Страшное ДТП произошло накануне вечером. Появились подробности происшествия и фотографии с места трагедии.

Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 22 октября, в Нижнем Тагиле: на улице Металлургов 17-летний подросток сбил на пешеходном нерегулируемом переходе семейную пару с 11-летним ребенком.

Сообщается, что подросток ехал с сильным превышением скорости по проезжей части и не предоставил преимущество пешеходам. Он буквально снес трех человек, в том числе и ребенка. В результате все трое серьезно пострадали и были госпитализированы в срочном порядке в больницу. У женщины 1974 года рождения диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб надбровной дуги. У девочки закрытый перелом правой ключицы.

В отношении подростка составлен административный протокол по статьям " Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения".

Местные жители сообщают в социальных сетях, что парень ехал по дороге на очень большой скорости и даже не пытался затормозить. Сегодня на месте ДТП рабочие укладывают "лежачего полицейского",

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Даша Окольникова, Андрей Заинчковский