Жуткие кадры из Таиланда: Скутерист толкнул другого под колеса автобуса

В сети опубликовано видео момента смертельного ДТП с камер уличного видеонаблюдения.

Жуткое смертельное ДТП произошло накануне, 5 марта, в Бурираме (на северо - востоке Таиланда).

Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения, установленной над автомагистралью. На кадрах видно, что два скутериста обгоняют слева едущий автобус, со второстепенной дороги выезжает еще один скутерист и сбивает одного из обгоняющих автобус. Мужчина падает и летит прямо под колеса автобуса. Водитель пассажирского транспорта не успевает среагировать и переезжает упавшего. Мужчина от полученных травм скончался.

На толкнувшего 23-летнего скутериста заведено дело об убийстве по неосторожности.

Видео: LiveLeak