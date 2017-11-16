Жуткие кадры из Омска: Школьницу подбросило в воздух из-за наезда авто

Накануне, 15 ноября, в Омске на остановке "Поворотная" произошло жуткое ДТП с участием пешехода.
Видеорегистратор автомобиля очевидца ДТП записал момент наезда и его последствия. На опубликованных кадрах видно, что 15-летняя школьница переходит дорогу на пешеходном переходе по оживленной дороге, но не смотрит по сторонам, переходя с полосы на полосу. Женщина за рулем красной иномарки на крайней левой полосе не притормозила у "зебры" и наехала на школьницу. Подросток от удара подлетел в воздух и упал на проезжую часть.
Женщина немедленно остановилась и подбежала к девочке. Пассажирка незамедлительно вызвала "скорую". Очевидцы происшествия оказали девочке помощь. У школьницы были диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Обошлось без переломов.
Накануне в Омске произошло еще одно ДТП с участием пешехода -школьника. Piter.TV опубликовал видео наезда на ребенка.
Видео:ВК, REGIK55 ОМСК
Бойтесь женщин за рулем-практически никогда не пропускают на пешеходном. И смотрите по сторонам, даже когда идете на зеленый сигнал. Идиотов очень много, а жизнь одна...