В интернете появилось видео наезда на мальчика в Омске

Школьник выскочил на "зебру" и побежал через оживленную многополосную дорогу.

Накануне, 15 ноября, на улицах Омска были сбиты два пешехода школьника. Об одном из них Piter.TV сообщал чуть ранее. 15-летняя школьница от удара автомобиля подлетела в воздух, после чего упала на асфальт.

Еще один наезд произошел на улице Мельничной. Мальчик начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На первой полосе машина пропустила маленького пешехода, притормозив перед "зеброй". Ребенок побежал, не смотря по сторонам. К "зебре" по второй полосе подъехала другая машина и, не увидев из-за машины ребенка, не тормозя продолжала движение и сшибла мальчика.

К счастью, удар был не сильный. Ребенок смог встать, и хромая продолжил путь. К нему на помощь поспешили взрослые. Дальнейшая судьба ребенка и водителя неизвестна.

Видео: YouTube/REGIK55 ОМСК