Журналистов и правоохранителей призвали следовать законам в год выборов

С таким обращением выступило петербургское отделение Союза журналистов России.

Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России призвало коллег и сотрудников правоохранительных структур взаимодействовать в рамках закона и норм. Как напомнили в официальном аккаунте Союза в Facebook, 2021 год будет годом выборов, поэтому страну ждет высокая политическая и общественная активность.

Опыт показывает: в такие периоды не исключены и конфликтные ситуации, в том числе между журналистами и сотрудниками правоохранительных структур. СПб отделение Союза журналистов России

Союз призвал коллег неукоснительно следовать законам страны и этическим нормам журналистики в любых ситуациях, а Росгвардию и полицию – соблюдать законные права журналистов при исполнении ими их профессионального долга. Обе стороны должны вести себя максимально корректно по отношению друг к другу, говорится в обращении.

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