Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналистка Лидия Михальченко заявила, что от действий Шендеровича пострадали она и еще две девушки.

Журналиста Виктора Шендеровича несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом они рассказали на своих страницах Facebook.

Журналистка Лидия Михальченко заявила, что от действий Шендеровича пострадали она и еще две девушки — Ольга Крассак и Мария Троицкая. По её словам, они также готовы публично рассказать о фактах домогательства со стороны Шендеровича.

Ольга Крассак рассказала, что знает ещё четверых девушек, которые пострадали от действий Шендеровича. Об этом они не рассказывали, так как боялись травли от друзей и поклонников журналиста.

Шендерович на обвинения в Facebook ответил и рассказал, что никогда никого не насиловал, не шантажировал и не использовал служебное положение, так как его не было.

Он добавил, что так называемая "новая этика" не позволяет женщине предложить мужчине близость.

Но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать. Виктор Шендерович, публицист

Журналист заявил, что он никогда не станет приверженцем такой этики.

Ранее журналист Павел Лобков прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

Видео: YT / scccmediaproduction