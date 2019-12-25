Журналист Павел Лобков прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Он отметил, что в 2000-е подобные приставания считались милой игрой.

Журналист и телеведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Он сделал это на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Павла Лобкова в Facebook.

Лобков попросил понять его, так как, по его словам, он воспитывался в условиях, когда телесные границы устанавливались в процессе личного общения. При этом он добавил, что это не считается оправданием его действий.

Границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов. Павел Лобков, журналист

Он добавил, что тогда подобные приставания считались милой игрой. Лобков отметил, что никогда не использовал служебное положение для домогательств, а также алкоголь, насилие или моральное давление. Журналист признал, что сейчас пришла "новая этика с новым определением телесных границ" и добавил, что раньше для него и коллег это было поводом для шуток. Лобков подчеркнул, что считал, что никогда не переходил границы обыкновенного флирта. При этом он признал, что делал коллегам сомнительные комплименты и намекал на интим.

Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт.

Он также извинился перед руководством или подписчиками телеканала "Дождь". Журналист подчеркнул, что они теперь должны решить его судьбу.

Ранее мы писали, что Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото: pixabay.com