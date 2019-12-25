Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Их предъявил журналист "МБХ Медиа" Александр Скрыльников в Twitter.

Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде". Александр Скрыльников, журналист

По его словам, Лобков в редакции телеканала трогал его за руки "и говорил, что я накаченный". Скрыльников уверяет, что Лобков звал его к себе домой. Журналист ответил старшему коллеге, что ему не нравятся подобные действия. Однако, по его словам, Лобков не останавливался и говорил, что "с парнями также хорошо, как и с девушками".

Скрыльников уверяет, что Лобков так приставал и к другим молодым журналистам. Однако никаких доказательств своих слов он не привёл.

О самой позиции Лобкова по данному обвинению пока ничего неизвестно.

Ранее к журналисту "Дождя" Павлу Лобкову домой пришли полицейские.