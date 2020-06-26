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К журналисту "Дождя" Павлу Лобкову домой пришли полицейские

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К Лобкову выехал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьёв.

К журналисту "Дождя" Павлу Лобкову домой пришли полицейские. Об этом сообщил в своём телеграм-канала глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, к Лобкову выехал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьёв. Сам журналист не открывает полицейским дверь в квартиру, дожидаясь приезда защитника.

Ранее мы писали о том, что полиция проводит проверку после сюжета "Дождя" о двойном голосовании по поправкам. Начато административное расследование после сюжета ведущего "Дождя" Павла Лобкова, где он показывает как ему удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ — сначала на сайте для электронного голосования, а после на избирательном участке.

Видео: kremlin.ru

Теги: агора, павел лобков, полиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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