Полиция проводит проверку после сюжета "Дождя" о двойном голосовании по поправкам

Правозащитники "Апологии протеста" заметили, что в отношении Лобкова нельзя составить административный протокол.

Полиция начала административное расследование после сюжета ведущего "Дождя" Павла Лобкова, где он показывает как ему удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ — сначала на сайте для электронного голосования, а после на избирательном участке.

Как рассказали в региональном управлении МВД, возбуждено дело по статье 5.22 КоАП о незаконной выдаче и получении бюллетеня. Сотрудники также дадут правовую оценку действиям членам участковой избирательной комиссии, которые допустили Лобкова к голосованию.

Известно, что полиция предполагает, что в Москве имело место запланированная акция по дискредитации голосования. Если это информация будет подтверждена, то возможно возбуждение уже уголовных дел — по статьям о незаконной выдаче и получении бюллетеня, распространении заведомо ложной информации или хулиганстве.

Правозащитники "Апологии протеста" заметили, что в отношении Лобкова нельзя составить административный протокол, так как при электронном голосовании не выдаётся бюллетень и гражданин не взаимодействует с избирательной комиссией.

Ранее мы писали, что Путин считает недопустимым принуждение к голосованию.