Литовский журналист составил памятку-предостережение после поездки в Петербург

Журналист литовского портала Delfi Ориюс Гасановас составил памятку-предостережение для желающих посетить Петербург по электронной визе.
Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют,
– отметил журналист
Литовец остался недоволен и сферой обслуживания в Северной столице.
Упомянул корреспондент и о полицейских, которые не разрешают фотографировать на фоне самолетов и вообще не любят вопросов. Не понравились литовцу и петербургские таксисты. Он посчитал их агрессивными и хамоватыми. Многие из водителей не знают дорогу до Исаакиевского собора.
Больше всего журналиста расстроило посещение рынка. Он поведал, как продавщицы пьют водку, заедают яблоками, колбасой и хлебом. Гасановас назвал их "выпивохами-коммунистами".
Ранее офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой.
Фото: Piter.TV
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