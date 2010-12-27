Литовский журналист составил памятку-предостережение после поездки в Петербург

Он поведал, как продавщицы на рынке пьют водку, заедают яблоками, колбасой и хлебом. Гасановас назвал их "выпивохами-коммунистами".

Журналист литовского портала Delfi Ориюс Гасановас составил памятку-предостережение для желающих посетить Петербург по электронной визе.

Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют, – отметил журналист

Литовец остался недоволен и сферой обслуживания в Северной столице.

Упомянул корреспондент и о полицейских, которые не разрешают фотографировать на фоне самолетов и вообще не любят вопросов. Не понравились литовцу и петербургские таксисты. Он посчитал их агрессивными и хамоватыми. Многие из водителей не знают дорогу до Исаакиевского собора.

Больше всего журналиста расстроило посещение рынка. Он поведал, как продавщицы пьют водку, заедают яблоками, колбасой и хлебом. Гасановас назвал их "выпивохами-коммунистами".

Ранее офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой.

Фото: Piter.TV