  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Литовский журналист составил памятку-предостережение после поездки в Петербург
Сегодня, 13:03
49
nastya960

Литовский журналист составил памятку-предостережение после поездки в Петербург

0 0

Он поведал, как продавщицы на рынке пьют водку, заедают яблоками, колбасой и хлебом. Гасановас назвал их "выпивохами-коммунистами".

Журналист литовского портала Delfi Ориюс Гасановас составил памятку-предостережение для желающих посетить Петербург по электронной визе.

Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют,

– отметил журналист

Литовец остался недоволен и сферой обслуживания в Северной столице.

Упомянул корреспондент и о полицейских, которые не разрешают фотографировать на фоне самолетов и вообще не любят вопросов. Не понравились литовцу и петербургские таксисты. Он посчитал их агрессивными и хамоватыми. Многие из водителей не знают дорогу до Исаакиевского собора.

Больше всего журналиста расстроило посещение рынка. Он поведал, как продавщицы пьют водку, заедают яблоками, колбасой и хлебом. Гасановас назвал их "выпивохами-коммунистами".

Ранее офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой.

Фото: Piter.TV

 

Теги: журналист, литва
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии