Жозе Моуринью возглавил "Рому"

Он приступит к работе перед началом следующего сезона.

Пресс-служба футбольного клуба "Рома" объявила о назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Португальский специалист заменит своего соотечественника Пауло Фонсеку. Контракт Моуринью с клубом рассчитан до лета 2024 года. Он приступит к работе с "Ромой" перед началом сезона 2021/22. Последним местом работы португальца был "Тоттенхэм", который он покинул в апреле.

Моуринью уже работал в Италии с "Интером" и привел клуб к двум чемпионствам в Серии А, а также к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2009/10.

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Видео: YouTube / Tottenham Hotspur