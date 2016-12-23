Футбольный клуб "Рубин" поздравил Слуцкого с 50-летием

Игроки команды устроили тренеру "праздничный коридор".

Казанский "Рубин" поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого с 50-летием.

В социальных сетях клуба опубликовали видео, на котором игроки основного состава устроили тренеру "праздничный коридор". Сам Слуцкий заявил, что почувствовал себя старым, когда проснулся в день своего юбилея.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда борется за попадание в еврокубки. После 28-ми туров "Рубин" занимает четвертое место в таблице, набрав 49 очков.

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Видео: VK / ФК "Рубин" Казань