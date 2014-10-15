На награждении Дзюбы медалями ЧР болельщики заметили округлившийся живот его жены

Похоже, в семье у футболиста скоро появится третий ребенок.

Вчера Петербург и футболисты "Зенита" с размахом отпраздновали третье подряд чемпионство в первенстве России. Выходивший на награждение в костюме Дэдпула форвард петербуржцев Артем Дзюба в своей публикации в соцсети Instagram дал повод для дискуссии пользователей.

Так, на видео, которое выложил футболист, комментаторы заметили округлившийся живот у избранницы Артема. Вместе они воспитывают двух детей.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился на "Газпром Арене" со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны.

Видео: Instagram / @artem.dzyuba