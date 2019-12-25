Артем Дзюба вышел получать золотые медали чемпионата России в костюме Дэдпула

Команда подняла над головой чемпионский кубок.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" празднует седьмой чемпионский титул в новейшей истории клуба. На награждении игроков золотыми медалями команда "не досчиталась" Артема Дзюбу, вместо которого "вышел" Дэдпул – персонаж из комиксов. Супергерой раскрылся после награждения – им стал сам форвард.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился совсем недавно на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны.

Фото: Piter.tv