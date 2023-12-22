Животных из Ленинградского зоопарка проверяют на микропластик

Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у тигров, макак, лемуров и других обитателей Ленинградского зоопарка.

Сотрудники Ленинградского зоопарка и Центр исследования микропластика Томского госуниверситета впервые в России начали изучать, как микропластик накапливается в организме у животных в зоологических парках. Об этом сообщил вуз 21 февраля.

Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у тигров, макак, лемуров и других обитателей Ленинградского зоопарка, чтобы узнать, сколько микропластика потребляется животными с кормом и водой.

Микропластик распространяется не только в водных экосистемах, но и в почвах, атмосфере и в живых организмах. Ученые уже исследовали корм и фекалии винторогого козла Груздя. На очереди – медведица Хаарчаана, тигры Зевс и Амадей, казуар Федя, енот Вениамин, сурикат Марсель, саймири Жорик, Эльза и Липа, даман капский, черные макаки, рогатый ворон и лемуры.

Сейчас главная задача ученых – освоить лабораторные методики извлечения микропластика из различных образцов и разработать способы "чистого" сбора материала.

В Ленинградском зоопарке 23 февраля пройдёт выставка "Зоосад в годы блокады".

Видео: ВКонтакте/ Томский государственный университет | ТГУ