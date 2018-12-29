Жителям сел повысили пенсию на 25%

Однако, получить эту надбавку смогут далеко не все. Для этого должны быть выполнены три условия.

С 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Жители села уже в 2019 году получат дополнительную пенсионную поддержку (+25% к фиксированной выплате). Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаида Бахчеванова.

Получить надбавку +25% к пенсии (от 1,3 тысяч рублей) смогут не все жители села. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

1. Пенсионер должен иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве (в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве). То есть человек должен был работать, например, трактористом, пчеловодом, агроном, ветеринаром. А если человек был бухгалтером в том же колхозе, то такая надбавка ему уже не положена.

2. Пенсионер должен проживать в селе. Если он переехал в какой-то момент в город, то такая надбавка доплачиваться больше не будет.

3. Пенсионер не должен работать.

Фото: Piter.TV