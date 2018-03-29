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Горевший дом на Коломяжском восстанавливают, жителям разрешили вернуться в квартиры

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В жилой дом на Коломяжском проспекте вернули отопление и воду. Собственникам квартир разрешили переселиться к себе домой.

В многоквартирный дом на Коломяжском проспекте, который накануне горел, вернули отопление и воду. Как сообщает администрация Приморского района, в двух парадных второго корпуса дома №15 ведет работы Следственный Комитет.

Сообщается, что по окончанию следственных работ, специалисты сразу же займутся восстановлением поврежденной проводки. В настоящее время в квартирах нет электричества, однако воду и отопление дали. Отметим, что собственникам жилищ разрешено вернуться к себе домой. 

Напомним, что накануне, 28 марта  произошел пожар на Коломяжском. 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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