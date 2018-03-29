Горевший дом на Коломяжском восстанавливают, жителям разрешили вернуться в квартиры

В многоквартирный дом на Коломяжском проспекте, который накануне горел, вернули отопление и воду. Как сообщает администрация Приморского района, в двух парадных второго корпуса дома №15 ведет работы Следственный Комитет.
Сообщается, что по окончанию следственных работ, специалисты сразу же займутся восстановлением поврежденной проводки. В настоящее время в квартирах нет электричества, однако воду и отопление дали. Отметим, что собственникам жилищ разрешено вернуться к себе домой.
Напомним, что накануне, 28 марта произошел пожар на Коломяжском.