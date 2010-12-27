Смольный внес правки в закон, касающийся жителей блокадного Ленинграда

Теперь к категории блокадников причастны и те, кто прожил в блокаду менее четырех месяцев.

В Смольном внесли правки в Социальный кодекс Петербурга. Изменения коснулись жителей блокадного Ленинграда. Теперь к такой категории граждан будут относиться те, кто прожил в городе даже менее четырех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Отметим, что ранее статус могли получить только те, кто провел в Ленинграде во время блокады от четырех месяцев. Из-за этого жители, родившиеся в городе, но не проживавшие в это период, не могли получить льготы из бюджета. Теперь им также станут доступны путевки в санатории, ежемесячные выплаты, компенсацию проезда в электричках и льготный проездной в общественном транспорте. При наличии инвалидности блокадники смогут также получить надбавку к пенсии.

Известно, что новые условия вступят в силу с первого января 2020 года.

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Фото: Piter.tv