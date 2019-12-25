Жителей России ждет короткая рабочая неделя в июне

Граждане страны будут праздновать День России.

Следующая июньская неделя будет единственной короткой рабочей неделей за лето.

Это связано с тем, что в стране 12 июня будет отмечаться День России. Этот праздник выпадает на субботу, следовательно, выходной будет перенесен на 14 июня, понедельник.

Напомним, предыдущие длинные выходные у россиян были в мае. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 число месяца. Такое решение было принято для предотвращения распространения COVID-19 среди граждан страны. Длинные выходные, таким образом, длились с 1 по 10 мая.

Ранее в России учредили новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Российские специалисты будут ежегодно отмечать его 19 мая. По данным ТАСС, в этот день в 1581 году в России открылась первая аптека, которая не только продавала лекарства, но и занималась их производством.

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