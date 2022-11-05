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Жителям Петербурга напомнили, что делать при проблемах с отоплением
Сегодня, 21:57
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Жителям Петербурга напомнили, что делать при проблемах с отоплением

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Северная столица перешла на регулярное отопление 6 октября.

Петербуржцам по случаю перехода на регулярное отопление 6 октября напомнили, к кому обращаться, если батареи горячие или холодные. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В случае, если отопления нет, нужно позвонить в управляющую компанию или ТСЖ по номеру в платежной квитанции. Кроме того, можно связаться с районным жилищным комитетом.

Жалобы принимают "Теплосеть" по номеру +7 (812) 688-46-46 и ГУП "ТЭК СПб" по номеру +7 (812) 601-93-93.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти стартует отопительный сезон.

Фото: Pxhere

Теги: регулярное отопление, холодные батареи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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