Жителям Ленобласти урезали лимиты бесплатных дров

Как рассказал глава комитета по природным ресурсам Павел Немчинов, изменения внесли после обращения жителей к губернатору в ходе прямой линии в феврале.

В Ленобласти сократили объём бесплатной древесины для строительства дома и отопления. Изменения внесли в закон, по которому устанавливается порядок и норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд.

Теперь для строительства жилых домов можно получить раз в 30 лет до 100 кубов древесины (ранее до 150 кубов раз в 10 лет). Для ремонта жилых домов, пострадавших от пожара и стихийных бедствий можно получить до 50 кубов (ранее – до 150 кубов). Для ремонта – до 20 кубов раз в десять лет (ранее до 50 кубов); для строительства хозяйственных построек – до 10 кубов раз в 5 лет (ранее до 15 кубов); для отопления – до 10 кубов ежегодно (было – до 15 кубов).

Как рассказал глава комитета по природным ресурсам Павел Немчинов, изменения внесли после обращения жителей к губернатору в ходе прямой линии в феврале.

В октябре экотропа "Лесные дали" открылась в природном заказнике Лужского района.

Фото: pexels