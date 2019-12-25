Жителям Кудрово предложили поучаствовать в разработке концепции будущей березовой рощи

Для этого необходимо пройти специальный опрос.

Лаборатория развития среды Кудрово проводит исследование общественного мнения по поводу благоустройства городской березовой рощи. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Для местных жителей уже подготовлена первая анкета, доступная всем пользователям. На ее заполнение уйдет около двух минут. По словам авторов опроса, ответы помогут воплотить концепцию благоустройства в рамках проекта "Комфортная городская среда" или с помощью других источников финансирования.

Отметим, что Лаборатория развития среды поселка Янино и города Кудрово была основана месяц назад. Ее создателями стали инициативные граждане, активно участвовавшие в общественной жизни Заневского городского поселения.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино появилось общество экоактвистов.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife