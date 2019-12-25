Жителя Выборга арестовали по подозрению в развращении несовершеннолетних через соцсети

Он заставлял их присылать видео интимного характера.

Следком по городу Выборг подозревает 29-летнего жителя Выборгского района Ленобласти в 11 преступлениях по части развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина в социальной сети вступал в переписку с несовершеннолетними, а потом склонял их к записи интимных видео.

Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

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